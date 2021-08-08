現代科技越來越發達，許多東西都開始出現無線設備，包含無線充電、無線耳機等。近日印度發生一起恐怖意外，一名15歲少年戴著藍芽耳機，正在和朋友講電話，沒想到聊到一半耳機竟突然爆炸，導致他的雙耳都被炸爛，經送醫搶救後仍不幸身亡。

根據《今日印度》報導，這起事件發生在拉賈斯坦邦（Rajasthan）齋浦爾（Jaipur），當時15歲少年納加爾（Rakesh Nagar）正戴著藍芽耳機和朋友講電話，沒想到不久後耳機卻突然爆炸，納加爾的雙耳因此被炸爛，並且當場失去意識，雖然之後被緊急送往醫院治療，但由於傷勢太過嚴重，最終仍不幸過世。

西帝納維亞醫院（Siddhivinayak Hospital）醫生朗德拉（Dr LN Rundla）表示，儘管納加爾的雙耳都在爆炸中受到重傷，但最後他的死因被判定為「因傷勢引發的心臟驟停」，他也指出這可能是國內第一起因為藍芽耳機爆炸而死亡的案例。

然而當地媒體都沒有提到藍芽耳機的品牌，以及導致爆炸的原因，不過類似的案件在印度當地卻層出不窮，今年6月中央邦一名28歲男子帕爾（Ram Sahil Pal）在路上撿到一台行動電源，他到鄰居家拿充電線插入，打算替自己的手機充電，沒想到行動電源竟瞬間爆炸，帕爾當場就慘遭炸死。