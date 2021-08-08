英國一名男子先前因身體不適前往醫院進行健康檢查，原本他還懷疑自己罹患胰臟炎，沒想到經過仔細檢查，才發現肝臟竟然插了一根5公分長的縫線針，而且已在他體內長達10多年，讓所有人都傻眼。

根據英國媒體《太陽報》的報導，一名54歲的英國畫家泰瑞普雷斯頓（Terry Preston），2019年時因身體不太舒服懷疑自己罹患胰臟炎（Pancreatitis）而前往醫院進行全身健康檢查，但經過醫生照X光仔細觀察後，才發現他不是胰臟出問題而是肝臟，因為他的肝臟插著一根長達5.7公分的縫線針，讓泰瑞普雷斯頓及所有醫護人員都嚇了一跳。

醫生再次進行核對，才發現那根針早在2006年時就被掃描出來了，但泰瑞普雷斯頓卻遲遲沒有處理，也忘了它的存在，甚至根本不清楚那根針到底是怎麼「吃進」嘴裡並到達他的肝臟中，但那根針已在那長達15年，周圍已與血管及肌肉融合，醫生評估現在進行手術將針取出的話反而會有危險，因為肝臟含有許多血管，也會自行隔離這根針，因此建議先維持不動比較安全。

而醫師拉吉卜阿里（Dr Raghib Ali）接受採訪時表示，通常小型的異物會經由腸道被吸收至肝臟，那根針卻能穿過腸胃卡在肝臟，這種現象極為罕見。現在泰瑞普雷斯頓會頻繁感覺到疼痛應該是心理因素造成，若是強行取出很可能造成生命危險。