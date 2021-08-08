有些動物的智商很高，只看過一次的行為牠們也能立刻學會。近日大陸有2家人到北京野生動物園觀光，期間因為一些瑣事而發生爭吵，甚至在園區內大打出手，引起其他遊客以及動物們圍觀，沒想到當天晚上園方的飼育員發現，這些動物居然開始模仿他們打鬥，嚇得急忙制止、勸導。

根據《頭條新聞》報導，本月7日2家遊客到北京野生動物園觀光，期間因為一些瑣事而發生口角衝突，不久後就在園區內大打出手，從畫面中可以看到，其中一名抱著孩子的黑衣女子先是出腳猛踹地上女子的屁股，接著伸出手拉扯對方的頭髮，中途雖有一男一女上前勸架，但黑衣女子仍不放手，下秒她就慘遭另一名男子踹倒在地。

混亂的場面引起大量遊客和附近動物圍觀，最後當地警方出面調解，2家人才終於和解，結束這場鬧劇。對此北京野生動物園也特地發布公告，呼籲遊客最近天氣炎熱，出遊時一定要保持良好心態，並且以保護家人的安全為優先考量。

不過有趣的是，野生動物園內部人士透露，園內動物們從未見過人類打架，因此印象非常深刻，事發當天晚上不少動物家庭紛紛效仿，場面一度失控，飼育員見狀急忙制止，園方還開玩笑地寫道：「在飼養員的耐心教育下，動物們知道了打架不好，特別不好」。

新聞曝光後網友都覺得相當逗趣，紛紛笑說：「飼育員：好的不學，淨學壞的！」、「你們都是好禽獸，千萬不要跟人類學壞了」、「人類打架都帶壞了我們的動物，真是又好氣又好笑」、「以為他們去欣賞動物，原來是去表演了」、「被動物看笑話了哈哈哈」、「動物都知道打架不好了，人類什麼時候才能知道啊？」。