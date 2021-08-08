在自然界中，弱肉強食是不變的生存法則，但若是好不容易生存下來最後還是遭遇不幸，依然會讓人相當心疼。英國一隻只有拇指大的小蝙蝠，從英國倫敦起飛後一路橫跨2000多公里抵達目的地俄羅斯，但近日卻被民眾發現牠身受重傷，趕緊將牠送醫治療。

根據英國媒體《BBC》的報導，英國倫敦一隻身形只有拇指大的伏翼蝙蝠（Nathusius' pipistrelle），日前被民眾發現出沒在俄羅斯普斯科夫區莫爾吉諾（Molgino）而且身負重傷，翅膀上還印有倫敦動物園所註記的標誌，因此緊急通報救援小組前來救命。不過，救援小組抵達現場後，這隻伏翼蝙蝠已不治死亡，讓所有人相當痛心。

據相關人員調查，這隻伏翼蝙蝠推測是由英國倫敦一路飛行，飛躍2018公里才抵達俄羅斯普斯科夫區，再度寫下過去英國蝙蝠最遠的飛行紀錄，無奈牠抵達目的地後疑似太過勞累沒注意到野貓，身形又太過嬌小，因此遭到野貓攻擊咬傷，最後命喪黃泉相當可惜。

報導中指出，過去歐洲蝙蝠最遠的飛行紀錄為2224公里，是2019年由拉脫維亞飛往西班牙的伏翼蝙蝠所創下。而伏翼蝙蝠為何要這樣長途的遷徙至今仍有許多謎團，但不少動物學家都認為與氣候變遷有關，因近期劇烈的氣候變化而嚴重影響了伏翼蝙蝠的習性；英國相關保育人士為了能夠更了解伏翼蝙蝠，自2014年開始陸續在2600隻伏翼蝙蝠身上做標記，方便紀錄牠們在各地的遷徙、分布及繁殖行為。