2016年，美國堪薩斯州水上樂園「Schlitterbahn Waterpark」驚傳一起死亡意外。當時州眾議員史瓦布（Scott Schwab）的10歲兒子卡雷布（Caleb Schwab）在玩名叫「瘋狂」（Verrückt，德語）的滑水道時，不慎從充氣船上脫落，從高處被直衝而下，重摔導致頸部受致命損傷，當場屍首分離。事後，滑水道相關設計師及負責人因此遭二級謀殺罪名起訴，水上樂園也被勒令永久停業。

17層樓高的「瘋狂滑水道」，曾被金氏世界紀錄為「全球最高」。（圖／取自Schlitterbahn Waterparks粉絲專頁）

根據外媒報導，5年前，美國堪薩斯州施利特班水上樂園一個名為「瘋狂」（Verrückt，德語）」的滑水道風靡全國，其17層樓高的滑水道據稱是當時全球最高，玩法是遊客必須先爬上264層階梯，再坐充氣船往下衝，而且身高未達137公分的人不得搭乘。

但誰也沒想到，時任州眾議員史瓦布（Scott Schwab）的10歲兒子卡雷布（Caleb Schwab），乘坐的氣筏騰空噴飛，撞上架有安全護網的柱子，接著他受撞擊力道的影響，整個人從氣閥裡彈飛，導致頸部當場斷裂，經送醫搶救後宣告不治，另外與他一起搭乘氣筏的2名婦人，其中1人則下顎骨折，另1人臉骨斷裂。

但釀成意外後，水上樂園被勒令永久停業，滑水道也被拆除，2017年5月，水上樂園與卡雷布家人達成和解，賠償約2000萬美金（新台幣約5億8300萬元），不過史瓦布律師指出，男童父親史瓦布因為悲痛不已，並表示「（家人）只能透過影像來懷念卡雷布，但我們真的不想看見這樣的畫面，每次看到畫面中的氣筏上布滿血跡以及斷頸的兒子，就無法好好入睡，但是除了這樣撫慰自己，我們別無選擇。」所以罹難者家屬希望「追究相關者的責任，以確保憾事不會再發生。」當地檢察官因此以二級謀殺罪起訴滑水道設計師史古利（John Schooley）、設計師兼負責人亨利（Jeffrey Henry），以及過失殺人罪起訴水上樂園和前設備運作主任邁爾思（Tyler Austin Miles）。