現代人的生活幾乎無法脫離網路，我們常常在不知不覺中就在網路上留下自己的資訊。美國一名女子前陣子和男友出遊，對方在途中不小心弄丟手機，各自回家後還失聯了好一陣子，讓女子覺得有些不對勁，她好奇搜尋了男友的名字，豈料竟驚覺對方早就和其他女人生了小孩。

根據《太陽報》報導，25歲的普莉希拉（Priscilla）前陣子和男友出門度假，期間對方不小心弄丟了手機和錢包，但旅程結束兩人準備各自回家前，男友卻對她說「如果我有手機了，就會打給妳」，並且在之後好一段時間都處於失聯狀態，女子頓時感到有些不對勁，「我突然有一種想要用Google搜尋他的衝動，我以前從沒這麼做過」。

普莉希拉還透露，男友自稱太少使用社群平台，因此把帳號全部都刪除了，由於兩人的個性確實差很多，所以普莉希拉對於這個說法深信不疑。豈料當她在Google打上男友的名字時，卻找到一份育兒用品清單（baby registry），而且男友的名字非常特殊，讓普莉希拉十分肯定男友就是嬰兒的爸爸。

之後在好友幫助下，她找到嬰兒媽媽的社群帳號，並在上面看見了全家福照，男友不意外地就在畫面當中，而且嬰兒甚至長得和他非常相像。普莉希拉將所有證據傳給男友想要攤牌，未料卻遭到對方封鎖，幾經波折後她聯絡到嬰兒媽媽，才發現這名「小三」對於男友劈腿也毫不知情。

普莉希拉事後將自己的慘痛經歷拍攝成影片分享到TikTok上，雖然她目前已經放下渣男，但還是感慨地表示，這段感情確實讓她非常開心，「但這是一段靠謊言經營的關係，讓我感覺很噁心，我被迫活在謊言當中，這真的很糟」。