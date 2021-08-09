雖全球各地依然持續籠罩在新冠病毒的疫情之下，但仍有不少國家深陷戰爭及暴動當中，人民流離失所被迫與家人分離，有些人甚至被綁架至今回不了家，而幸運被釋放回來的，也可能已有了新的身分。一名女學生7年前在奈及利亞遭到激進武裝份子綁架之後音訊全無，原本家人已放棄希望，最近她卻被釋放回家與家人團聚，但身邊卻多了丈夫與小孩，讓所有人驚訝不已。

根據英國媒體《BBC》的報導，2014年時伊斯蘭激進組織「博科聖地」，曾進入奈及利亞東北部的奇博克鎮並擄走約270名女學生，不久後有將近100人陸續被釋放回家或是自行脫逃離開，但仍有100多人被帶走後下落不明；即使到了現在，激進組織依然在奈及利亞各地作亂，光在2021年就有數百位學生遭到他們吸收或綁架，讓當地居民苦不堪言，每日生活在痛苦當中。

但近日，一名當年遭到綁架的女學生露絲恩格拉達爾波古 （Ruth Ngladar Pogu），突然現身在博爾諾州的奈及利亞軍隊，並聲稱自己獲得伊斯蘭激進組織的釋放，希望能透過軍方的協助回到家鄉。不過向軍方「投誠」的除了她之外，旁邊還有一位在監禁時期與她結婚的丈夫，以及他們的2名孩子，都希望能趕快回家。

當地官員表示，博爾諾州州長已經接待了露絲，以及她的丈夫及2名孩子，之後將為他們安排回歸社會計畫及心理治療，確保他們的身心都是健康的狀態。