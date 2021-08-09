澳洲日前發生一起離譜的性侵案。一名年輕媽媽為了滿足自己的生理需求及慾望，竟色誘兒子的好朋友與其發生性關係，甚至還會提供毒品給兒子與好友吸食，讓警方相當傻眼。

根據《澳洲新聞網》的報導，一名來自澳洲昆士蘭的31歲女子，一直都與兒子住在一起，但自從去年6月開始，她看到兒子的14歲好友後便對他產生興趣，經常透過訊息不停向兒子好友傳送自己的火辣慾照，以及各種性暗示的圖片及文字，盡情挑逗對方與她發生性行為，甚至還提供毒品，讓兒子邀好友們來家裡連續開好幾天的毒品趴，後來疑似被鄰居發現有異狀趕緊報警處理。

經過警方調查，這名女子利用搖頭丸、大麻等毒品來吸引不知情的年輕人，並在過程中不斷挑逗未成年青少年發生關係，雖事後他們都記不清楚詳細的事發地點及細節，但仍記得是某些「特定場合」，讓警方很快的找到證據。

面對法院審理時，這名女子在法庭上承認自己的行為及訊息內容十分不恰當，但她也淚訴表示「自己無法自拔」，後來警方發現她有嚴重的心理問題，過去曾有自殘的經歷，醫生也診斷出她罹患焦慮症、憂鬱症及廣場恐懼症（agoraphobia）需經過治療才能康復。

不過，女子在羈押期間卻遭到其他囚犯毆打，在保護性居留中度過一年的時間。最後，法官判處她3年的有期徒刑，並將先前羈押時的380天計入服刑期，之後也能獲得假釋。

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