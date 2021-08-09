老虎是大自然中的頂級掠食者，外表看起來兇猛威武，不管動物還是人類都不敢輕易靠近牠們。近日大陸網路上瘋傳一段影片，一名男子坐在老虎園內玩手機，一隻老虎因為好奇湊上前查看，男子竟沒有感到害怕，反而伸手推牠的頭，甚至還打了一巴掌，讓所有網友全都看傻了眼。

綜合陸媒報導，這段影片據傳是在廣東省廣州市拍攝，從畫面裡可以看到，一名中年男子坐在老虎園內玩手機，一旁的老虎見狀感到非常好奇，於是緩步走到男子身旁，將頭湊近手機螢幕，想知道男子到底在看什麼東西，沒想到這名男子不但沒有因為猛獸靠近而感到害怕，反而顯得有些不耐煩，伸手推開老虎，牠執意繼續靠近，男子竟直接朝老虎的臉打了一巴掌。

不少網友看到影片都大受震驚，紛紛留言：「看著都怕啊！大爺真的很淡定啊」、「好傢伙，我家的貓我都不敢這麼打」、「大爺：我活這麼大歲數，唯一的秘訣就是：八字硬！」、「武松見了都得說一聲厲害」、「老虎不發威，你當牠是Hello Kitty？」、「又是一個找死的，出了那麼多事還不長教訓，簡直無言」。

但經過查證後，發現這起事件發生在位於廣西貴港的某間生態酒店，該酒店工作人員也急忙出面澄清，表示影片中的男子其實是一名訓獸師，這些老虎都是由他一手帶大的，所以非常了解牠們的習性；另外酒店並不開放住宿的客人接觸老虎，平時只能隔著玻璃觀看。