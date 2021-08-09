美國一名女子日前竟突發奇想，在深夜時找來好友一同模仿電影《魔鬼剋星》中的劇情，夜闖曾多次傳出鬧鬼的布法羅中央車站「抓鬼」，但沒想到鬼還沒抓到她卻不慎從頂樓墜落，讓附近鄰居及警方相當傻眼。

根據外媒的綜合報導，一名36歲的女子自從看了驚悚喜劇電影《魔鬼剋星》（Ghostbusters）後，便在7月31日半夜找來另一名男性好友，一同夜闖歷史悠久的布法羅中央車站（Buffalo Central Terminal）獵鬼，但當他們爬上20英尺（約6.1公尺）的頂樓時，疑似天色昏暗看不清楚，女子不慎從高空中墜落，嚇得男子趕緊報警救援。

警方於晚間10點半接獲通報，緊急派出救護車將女子送往紐約州西部的伊利縣醫療中心（ECMC）急救，女子經過醫生搶救治療後已無大礙，同行的男子則沒有任何傷勢。不過，由於兩人在未經許可下擅闖車站大廳及走廊，甚至爬上頂樓，已觸犯多條當地法律，但奇怪的是當地警方竟未公開兩人的身分，也沒有向他們提出控告，讓人感到相當奇怪，在網路上引發討論。

據了解，布法羅中央車站興建於1929年，過去曾是紐約市最大的交通中心，但歷經美國經濟大蕭條和汽車的崛起，使搭乘火車的乘客量銳減，車站因此在1979年正式廢棄，作為歷史遺跡保存，每年吸引大批遊客遊覽朝聖。

另外，二次世界大戰期間，布法羅中央車站也是負責運送士兵遺體的主要車站，當時大量陣亡的士兵遺體由火車運回後，便擺在大廳供親人領取，也因此靈異事件頻傳。美國超自然電視節目還曾在建築物中，設置大量監視器連續6小時拍攝，只為捕捉到幽靈現身的畫面，而電影《魔鬼剋星》也曾在布法羅中央車站取景，增添許多話題。

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