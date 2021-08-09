婚禮是人生中最重要的大事之一，每一對新人都希望當天可以幸福順利地度過。印尼一對夫妻近日舉辦婚禮，沒想到中途新郎的前女友卻突然亂入，更在現場高喊「我也要嫁」，讓所有人都十分傻眼，然而新郎在和新娘與家人討論之後，竟決定要把前女友也娶進家門。

根據《Tribunnews》報導，20歲男子柯里克（Korik Akbar）上月和女友紐爾（Nur Khusnul Kotimah）在龍目島舉辦婚禮，豈料婚禮才進行一半，柯里克的21歲前女友萬妮妲（Yuanita Ruri）突然闖入現場，在所有賓客的面前大喊「我也要嫁給你」，更稱自己甘願當小老婆。

據悉，柯里克和萬妮妲曾在2016年交往，儘管2人已經分手了，但萬妮妲仍無法將他放下。直到最近她看見不少朋友在社群平台上祝福柯里克，才得知他要結婚，於是鼓足勇氣來到婚禮現場和他「求婚」，希望兩人不要再次錯過。

最終柯里克和紐爾、家人討論過後，決定將萬妮妲也娶進家門，以紐爾為大老婆、萬妮妲為小老婆的結果順利完婚；紐爾接受採訪時表示，一開始看到萬妮妲亂入確實心裡有些不開心，但她轉念一想，認為一切都是命運的安排，所以最後才會欣然接受。

然而「左擁右抱」的生活不如眾人所想的那麼快樂，柯里克直言自己其實有些後悔，因為目前他還沒有工作，卻要擔起家庭責任、照顧2名妻子，龐大的開銷壓力讓他變得不幸福，「我會勸那些還沒結婚的人不要像我一樣，這沒有想像中容易，生活會變得很困難」，不過柯里克透露，計畫將要前往馬來西亞求職，希望能找到薪水不錯的工作，讓2位美嬌妻過上好的生活。