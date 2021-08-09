蚊子對於許多人來說是個相當困擾的生物，牠不僅會發出惱人的嗡嗡聲及騷癢讓人煩躁，還有可能傳送各種疾病，不過有些人卻將牠視為「藝術品」。日本一名女子日前在推特上公開她自創的「獵奇美甲」，將死亡的蚊子屍體以各種狀態封在指甲上，讓網友看得目瞪口呆。

日本22歲吹口哨達人加藤萬里奈，擁有甜美的笑容與超強的口技，讓她逐漸在網路上打開知名度，還曾多次登上電視節目及各大舞台表演，人氣逐漸攀升。但私底下加藤萬里奈卻有著特殊的興趣，除了飼養蜜袋鼯當寵物外，她也經常研究青蛙、蛇、鍬形蟲等生物，近日更將蚊子當成藝術品放在手上，供人觀賞。

本月4日，加藤萬里奈在個人社群媒體上公開多張美甲照，但仔細一看才發現指甲上竟「封印」了多隻不同姿勢的蚊子，指甲周圍還加上金色、暗紅、黑色等顏色當成邊框點綴，讓蚊子宛如琥珀一般保存在指甲上，其中兩隻手指上還畫著蚊香的螺旋圖案；她在貼文中不忘強調「這些都是吸過血的蚊子」。

加藤萬里奈甚至在留言處加碼公開保存方法，她將蚊子打死後，小心翼翼的用保鮮膜將蚊子屍體包起來儲存，但有些蚊子在拍打時力道過大而四分五裂或是被壓爛，因此她只保留身形完好的屍體再進行美甲創作。而她獵奇的創作也引來大批網友熱議，紛紛留言「想不到真有人拿蚊子來作美甲」、「好獵奇的創意」、「雖然真的很像琥珀但怎麼感覺怪怪的」。