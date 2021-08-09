英國一名攝影師近日到海邊遛狗，沒想到剛好碰上退潮的時間，沙灘上出現一隻大水母，他走近一看發現水母的體內居然還有一隻小魚，罕見的畫面讓他感到驚訝不已，急忙將這一幕拍攝下來，上傳到社群平台後引發網友熱議。

The most extraordinary find of #NationalMarineWeek? 😱🐟



This compass jellyfish was found in #HarlynBay with a large fish inside its bell! Often juvenile fish hide amongst jellyfish tentacles for protection but this one's been unlucky by becoming lunch!



📷 Ian Watkin (1 of 2) pic.twitter.com/6yAb1e48KW — Cornwall Wildlife Trust 〓〓 (@CwallWildlife) August 5 2021

根據《每日郵報》報導，野生動物攝影師沃特金（Ian Watkin）日前清晨到帕德斯托（Padstow）的一處海灘遛狗，看見一隻羅盤水母（Compass jellyfish）出現在沙灘上，透明的身體中還藏有一隻完整的小魚，沃特金看到這難得一見的畫面，連忙將這一幕給拍攝下來，並分享到社群平台上，笑說：「真有趣，看來這隻羅盤水母剛剛吃了一頓大餐」。

沃特金在採訪中透露，他本身也是一名潛水愛好者，已經有長達20年的潛水經驗，過去經常在深海中看見肚子裡有魚的水母，但是從來沒有機會能夠拍下清晰的照片，這次遛狗的時間正好遇到退潮，偶然發現了一隻大水母，「這一幕真的非常難得，不是隨便到海邊轉一圈就能遇到的」。

照片曝光後很快就引發網友熱議，康瓦爾野生動物信託基金會（Cornwall Wildlife Trust）也轉發了沃特金的照片，並向大家解釋：「幼魚通常會躲在羅盤水母的傘狀物下，避免被獵食者捕食，但這條魚應該是不小心被水母的觸角纏住了，反而讓自己變成了水母的大餐」，而且令人驚訝的是，這條小魚的體型相對來說非常大，幾乎佔據了整個水母的身體。