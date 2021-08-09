美國一名動物學家近日發現，早上放置在家門口的報紙總是莫名消失，但其他東西都沒有被移動，讓他感到相當好奇，忍不住在家附近裝上監視器查看小偷到底誰，沒想到竟然不是人而是一隻小狐狸。

根據外國媒體的綜合報導，一名住在美國維吉尼亞州費爾法克斯（Fairfax）的動物學家法蘭克科恩（Frank Kohn），從7月分開始，發現每天早上都會送來家門口的報紙總是離奇失蹤，而且長達2周都是如此，但其他東西都沒被移動過，讓他感覺相當奇怪，好奇之下便在家門口各處裝上監視器，試圖查出偷報紙的「兇手」是誰。

沒想到，從監視器畫面中發現偷報紙的並不是人，而是棲息在附近山林中的小狐狸。只見小狐狸口中咬著疑似食物的東西小心翼翼的靠近報紙，接著放下口中的食物將報紙叼走；接下來幾日的畫面中也不斷出現狐狸的身影，因此法蘭克科恩推斷，棲息在附近的狐狸可能不只有一隻，牠們除了會叼走報紙外，也可能會咬走文件、包裹，並將資料藏起來。

報導中提到，有專家認為，狐狸會偷走報紙的行為就像狗狗與貓咪一樣，對新的東西感到好奇，也可能是喜歡報紙上的油墨味或是口感，有時候還會將柔軟的報紙帶回去裝飾自己的巢穴，或是拿來當作訓練幼狐狩獵的方式，幫助幼狐學習如何正確又有效的拖動食物回巢。