女生一個月中總有幾天特別不舒服且麻煩，為了幫女生解決經期上的需求，市面上出現各種款式的衛生棉及棉條等產品可供選擇，但種類繁多有時會讓人摸不著頭緒。國外一名男網友日前拿到女友的月亮杯（月經杯）卻不知用途，便在社群平台上PO出他的使用方式，讓網友全看傻眼。

根據英國媒體《鏡報》的報導，一名TikTok帳號為「@dduche」的美國男子梅爾夫（Merf），經常在社群媒體上分享個人創作的短片及私下有趣的生活，TikTok吸引超過19萬人追蹤。日前他再度更新影片，並詢問網友月亮杯的用法，引起熱烈討論。

只見梅爾夫在影片中表示，他發現了女友放在廁所裡的小杯子，因為形狀及材質都十分特殊，讓他相當好奇這個到底是用來做什麼。剛開始梅爾夫以為是女友拿來當作粉撲，或是將彩妝品塗抹在臉上時使用；之後又發現杯子的底端有個「小尾巴」，讓他感到更加奇怪。

接著，梅爾夫仔細看了一下杯子的大小，似乎知道了它的用途，認定這個小杯子應該是拿來喝烈酒「一口飲」時使用，並真的在杯子中裝滿水試喝給大家看；影片最後梅爾夫不忘再次詢問女性網友這個小杯子的真實用途，幫助他解除疑慮。

沒想到，影片公開後沒多久就吸引超過280萬人觀看，網友紛紛留言「你不知道那是拿來裝血的嗎」、「我的天哪！你一定會後悔知道它的真實用途」、「只有我心中大喊不要喝嗎」、「太噁心了，哈哈哈」、「你女友知道這件事一定會笑瘋」。梅爾夫事後也發文表示，這是他目前做過最後悔的事情之一，再度引起網友熱議。