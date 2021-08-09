歷史悠久的房子總是藏有許多意想不到的「驚喜」。美國一名女子日前重新裝修擁有150年歷史的老房子，沒想到撕除壁紙後，竟在牆上發現一段「末日預言」，而且日期剛好是她的生日，讓女子瞬間覺得毛骨悚然。

根據《每日星報》報導，美國喜劇作家露柏邦（Loubobang）買下了一棟建於19世紀的房子，距今已經有150年左右的歷史，近日她決定將這棟老屋重新裝修，於是開始撕除牆壁上老舊的壁紙，露柏邦稱自己在買房子前就已經做好心理準備，所以如果發現了隱藏的壁櫥或地窖之類的地方都不會感到害怕，然而她卻在壁紙下發現了令人毛骨悚然的文字。

露柏邦一共撕下了5層壁紙，才終於看見最原始的牆面，在刮除上面的覆蓋物時，她看見牆壁上被人用黑筆寫下了一段文字「9月10日世界末日（Doomsday）」，露柏邦指出單看這些文字確實會覺得沒有什麼，然而9月10日正好就是她的生日，驚人的巧合讓她瞬間全身發毛，「現在這一切都變得有點詭異了」。

影片發布後吸引超過10萬次觀看，部分網友都認為露柏邦應該是看錯了，並推測其他可能，「美國發明家埃利亞斯豪（Elias Howe Jr.）在1846年9月10日獲得了縫紉機專利，妳確定牆上寫的不是『縫紉機之日（Looms Day）』？」、「搞不好是『門日（Doors Day）』，那天剛好建商要把門送過來？」。

而其他人則紛紛留言安慰她：「9月10日確實是我的末日，那天我妹妹出生了」、「這天剛好是我的結婚紀念日，看來預言是真的了」、「我爸媽之前拆掉80年代的壁紙時，發現牆上寫著『妳好寶琳（Pualine）』，寶琳就是我媽媽的名字」。