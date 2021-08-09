近日台灣受到颱風及西南風影響，連日暴雨不斷，各地傳出淹水的災情，而美國部分地區也下起滂沱大雨，甚至淹水相當嚴重，日前網路上更流出民眾受困在電梯中水淹到脖子的求救影片，讓不少人相當擔心。

根據外國媒體的綜合報導，美國內布拉斯加州（Nebraska）奧馬哈市（Omaha）近日雷雨不斷，奧馬哈市區更是嚴重積水，道路上滿是被大雨困住無法移動的泡水車，加上雨勢來得又快又猛，民眾只能倉皇逃離家園，但有些人卻還來不及逃命就卡在電梯中無法動彈。

⚡ Lightning ⚡ slow-mo from last night in Omaha! User submitted. pic.twitter.com/8i6pnnSGvv — Omaha + Sarpy WX (@Omaha_SarpyWX) August 8 2021

本月7日內布拉斯加州突然下起暴雨，造成洪水暴發，部份道路積水超過1公尺，而晚間10點左右1名男子湯尼（Tony Luu）正與另外2名女子準備下樓，但電梯還沒抵達1樓就從通風口及門縫中湧進大量雨水，使電梯故障停住，當時電梯內積水快速上升，一路從腳踝淹到膝蓋，湯尼與2名女子趕緊分別打電話給從事電梯維修業的室友戴倫（Daylon Guy）與救難人員求救。

戴倫接到電話後，緊急找來幾名好友幫忙，並遵從救難人員的指示將電源全部關閉，才將電梯門撬開，並將湯尼等3人順利救出，之後他們又衝向同棟大樓的另一部電梯，將同樣受困的4位居民救出，所幸無人傷亡。

但從湯尼當時所拍下的受困影片中，可清楚看到當時水位已淹到他的肩膀，旁邊身材嬌小的女子甚至已淹到脖子，另一名女子則是爬上電梯裡的扶手尋找喘息空間，情況十分危急，若救難人員再晚一點才抵達現場，後果將不堪設想。