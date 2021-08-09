不少國家因為經常有動物出沒，所以制定了許多友善動物的法規，每當人們在路上看見野生動物都必須優先禮讓，避免「路殺」的悲劇發生。美國一名攝影師日前急著開車出門，路上卻遇見一隻走斑馬線的「守法」鱷魚，原本打算等牠離開再繼續趕路，豈料下秒牠卻當起了「路霸」，直接趴在馬路中央休息，讓所有駕駛都超傻眼。

根據《ABC News》報導，美國南卡羅來納州一名攝影師日前開車外出，急著要前往某個目的地，途經亨廷頓海灘州立公園（Huntington Beach State Park）的時候，不巧遇見一隻過馬路的鱷魚，現場所有汽車駕駛都乖乖停下來，等候鱷魚離開，沒想到下一秒卻發生讓大家傻眼的畫面。

從影片中可以看見，這隻鱷魚過馬路時走在斑馬線上，是個「奉公守法的好公民」，不過才走沒幾步牠就累了，直接在原地趴下休息，一動也不動地當起了「路霸」，讓現場的駕駛都哭笑不得，對這隻鱷魚無可奈何，所幸在短暫的休息後牠終於再度起身，繼續沿著斑馬線走到馬路另一端，最後通過河岸緩緩下水。

這段影片曝光後很快就引起熱議，網友們見到鱷魚的行為都紛紛笑說：「鱷魚比那些人還懂如何遵守交通規則」、「連鱷魚都知道過馬路要走斑馬線…」、「這隻鱷魚感覺很愜意哈哈，可能是停下來欣賞了一下夕陽」、「牠趴下來的時候看起來像在微笑！太可愛了」、「很開心看到所有駕駛都停下來禮讓鱷魚，牠們不得不適應人類的瘋狂開發，我們當然也要學會適應牠們」。