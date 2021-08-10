對於許多新人來說，拍婚紗、辦婚禮都是人生中最幸福的日子，但對於某些人來說卻是最不幸的一天。巴西一名男醫師日前與未婚妻前往湖邊拍攝婚紗照，兩人原本想拍開心甩竿的親密畫面，但新郎的釣魚線卻不慎勾到電纜線，最終慘遭電死。

根據外國媒體的綜合報導，一名來自巴西托坎廷斯州（Tocantins）的31歲男醫師丹尼斯（Denis Ricardo Faria Gurge），在古魯皮市（Gurupi）及拉戈阿─達孔富桑市（Lagoa da Confusão）的衛生局疫情應對中心輪班工作，平時相當樂於助人，是病人及同事眼中的好好先生。而近日向未婚妻求婚成功的他，打算在拍完婚紗的隔天，和未婚妻前往市政廳登記結婚。

兩人也按照原本的計畫，找來攝影師一同前往美麗的湖邊秘境拍下多張婚紗照記錄幸福的瞬間，但在他們坐在木棧道上、拿出魚竿，準備拍攝釣魚的畫面時，丹尼斯的釣魚線卻不小心勾到了電纜線，他上前試圖解開，卻不慎被電暈倒在地上，嚇得未婚妻趕緊打電話報警。但警消及醫護人員趕到現場時，丹尼斯已沒有了呼吸心跳，當場宣告死亡，讓未婚妻痛哭失聲。

據警方調查，丹尼斯所勾到的高壓電纜線，外皮的塑膠絕緣層已經剝落，而當時丹尼斯就是徒手觸碰到外露的電線才導致悲劇發生。他離世的惡耗傳回工作的單位，所有人都感到相當痛心，市政廳還發表哀悼聲明，希望能撫慰家屬與他的未婚妻。