日本和歌山縣的動物主題樂園「冒險世界」，以繁殖大貓熊而聞名，吸引不少遊客朝聖。日前園方貼出園區內一隻貓熊，趴在木橋邊緣的影片，正當眾人以為牠要摔下橋時，貓熊竟一個華麗轉身後落地，讓不少網友笑歪表示「可以參加奧運了」。

位於和歌山縣白濱町的「冒險世界」，是日本唯一一個成功繁殖且養育熊貓的樂園，日前園方在推特曝光貓熊寶寶「楓浜」攀爬的影片，當時牠爬上木橋後，疑似不小心卡住了，趴在橋的邊緣進退兩難，「楓浜」不斷搖動自己的身體，似乎正在找方法掙脫。

隨後「楓浜」一個重心穩，直接從木橋上跌下來，正當眾人以為「楓浜」要摔倒時，牠竟用手臂勾住橋上的棧板，並慢慢轉身移動至地面，完美落地的模樣，全被鏡頭拍下，園方發文寫下「這華麗的落地，讓工作人員也不由自主地發出驚呼聲」。

此段影片累積30萬觀看次數，不少人表示「原來我正在看奧運綜合體操比賽，楓浜完美落地能拿10分」、「貓熊界奧運金牌得主」、「漂亮落地，根本可以參加奧運拿10分金牌，而且落地時，楓浜的腳好可愛」，還有網友貼出牠過去落地失敗的影片，不禁表示「楓浜落地真的很完美，這也證明牠長大了，而且腿也變結實，能夠站穩了」。