現代人生活繁忙，很難有機會可以認識新朋友，因此不少人都會選擇玩交友軟體，希望能夠遇到合適的對象。美國一名男子玩交友軟體總是配對失敗，讓他懷疑自己的帳號是否出了問題，因此寫信詢問，不久後他就收到了回覆，客服還附上貼心的「小訣竅」，讓男子看完以後覺得超尷尬。

根據《鏡報》報導，美國女網友「@Jadewildparty29」近日在TikTok上分享了男友的過往糗事，她透露對方在認識自己之前，曾使用過在線約會應用程式「Bumble」，然而卻始終沒有配對成功，這個結果讓男友感到困惑不已，於是寫了一封信詢問客服，自己的帳號是否哪裡出了問題。

在信件內容中，男友表示自己一整天都在使用Bumble，卻沒有得到任何一個成功的配對，他坦言自己雖然不是長得特別帥的類型，但至少也該成功配對過一次，就連長得像喜劇演員的朋友彼得（Peter）配對成功的次數都比他還多，這讓他認為自己的帳號可能有些故障，並請求客服幫忙檢查與處理。

不久後男友就收到來自客服的回覆，稱他的帳號沒有問題，也提醒只要參與的次數越多，獲得配對的機率就會越大，另外個人資料中可以放最多6張照片，「放越多照片越能增加配對成功的機會」，最後甚至貼心提供了一個小訣竅，「選擇質感佳的照片通常能帶來更好的結果」，讓男友看完以後覺得超級尷尬。

影片曝光後吸引超過150萬次觀看，許多網友都認為PO主男友的行為非常搞笑，紛紛留言：「這樣其實挺好的，知道另一半沒什麼人氣讓我滿安心的」、「所以彼得長得像喜劇演員錯了嗎？」、「為什麼要拖朋友下水哈哈哈」、「我和男友交往以前曾在他的搜尋紀錄裡面看到『我覺得我在Tinder被隱形了』」。