台灣近日受到颱風及西南風影響，連日暴雨不斷，使不少地方傳出淹水災情，但除了台灣之外，美國及歐洲等地近期也下起大雷雨。英國倫敦7月份陸續降下暴雨後，造成多條道路嚴重淹水，但卻有民眾發現路上出現「美人魚」，讓他忍不住拍下上傳至網路上。

根據英國媒體《鏡報》的報導，英國倫敦近日受氣候影響，自7月24日開始降下大雷雨，英國氣象單位便針對大倫敦地區發布降雨的「琥珀警報」，提醒民眾避免外出，並嚴加防範雷電豪雨。但沒想到多日來的豪雨，造成多處地區積水成災，水深超過100毫米甚至快要淹過車身，路上出現不少泡水車，醫院的急診室更因為淹水嚴重被迫暫停收治病患，許多倫敦民眾甚至這輩子都還沒看過這麼嚴重的災情。

蘇格蘭的格拉斯哥地區日前也因為大雨造成交通堵塞，當地一名男子加文米勒（Gavin Millar）被困在家中無法出門，只能不停到窗邊查看雨勢，沒想到竟看到淹水的道路上出現一條「水藍色的美人魚」奮力往前游，仔細一看才發現是一名女子穿著美人魚的造型泳裝在游泳，讓加文米勒相當驚訝趕緊拿出手機拍下上傳。

影片公開後立即引起熱烈討論，不少網友看到影片都十分擔心女子的心理狀況是否出現問題，因為暴漲的雨水並不乾淨，她可能會因此染病，加上還有不少來往的車子，讓不少人為她捏把冷汗，目前也不清楚該名女子的真實身分及用意。