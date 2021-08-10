大陸河南近日遭暴雨侵襲，導致各地傳出災情，許多農作物、家禽家畜都被沖走，日前救援人員在河裡打撈動物腐屍時，發現2隻豬站在河中的垃圾浮島上，牠們似乎已餓了17天，瘦成皮包骨，救援人員趕緊停靠島邊，順利將小豬救出。

根據《頭條新聞》報導，「應急救援協會」日前在河南安陽地區河域打撈動物腐屍，經過一個洩洪口時，發現有大量玉米稈被洪水沖到該處，形成一個漂浮的「垃圾島」，而島上竟還有2隻小豬，由於當時水淹未退，水深達1至2公尺，小豬只能無助的待在島上，不斷的四處亂竄。

救援人員馬風霞表示，看見受困的小豬後，他們便將船停靠在垃圾島旁，發現小豬都瘦得皮包骨，可能在洪水中漂流17天，當小豬看到人後，似乎有了求生慾望，不斷蹭救援船，「牠也是一個生命，從洪水到現在已17天了，牠還在那裡，我看見牠啃著玉米稈，瘦得不成樣子，真可憐」。

不過當救援人員試圖將牠們抱上船時，小豬卻非常害怕不停亂動，之後救援人員換了較大的船再次靠近，才成功將2隻小豬抱上船。小豬登船後，仍非常緊張，試圖想跳船，直到救援人員用麻布袋套小豬的頭後，牠們才安靜下來，順利將小豬帶回岸邊，不過牠們之後命運如何，就不得而知了。

不少人表示「不要吃牠們啦！有靈性了」、「好不容易脫離人類的魔爪，又被抓了」、「救下來就別吃了，送去動物園生活吧」、「 把牠們養起來，和唐山地震被救的豬堅強一樣，讓牠們壽終正寢」、「這對小豬命真大！漂了17天依然活著，真的是奇蹟。地震中活下來的豬堅強被收養，活得很有質量，也希望這對小豬能繼續被善待，延續豬堅強的故事」。