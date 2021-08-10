全球籠罩在新冠肺炎疫情之下已有兩年，死亡人數不斷攀升導致人心惶惶，卻有人把「染病」拿來開玩笑。俄羅斯一名男子去年2月在地鐵上突然昏倒，旁邊卻有人大喊「他染疫」，讓地鐵乘客瘋狂逃竄一片混亂，最後才發現是一場惡作劇遭到警方逮捕，近日法官也做出判決。

根據外國媒體的綜合報導，俄羅斯一名26歲男子札柏洛夫（Karomatullo Dzhaborov），於去年搭乘地鐵時突然感到身體不適，倒在地上疑似癲癇發作不斷抽搐，周圍乘客紛紛上前幫忙查看情況，此時卻有人大喊「他感染新冠肺炎」，嚇得乘客趕緊躲開，在車廂內引起一陣騷動，部份乘客遭到推擠、踩踏，現場一片混亂。

這段混亂的影片在2月2日於網路上公開，不少網友才發現是惡作劇，但隨後影片就遭到刪除，也沒有紀錄下詳細的拍攝時間及地點。不過警方還是依循線索找到札柏洛夫及另外2名肇事者，並向他們發出拘捕令逮捕到案。

然而札柏洛夫的律師波波夫（Aleksey Popov）卻聲稱，他們收到逮捕令時就主動投案，也表示他們會策劃這場惡作劇，是想提高民眾對新冠肺炎的注意及了解，沒想到卻造成這麼大的問題。

但他們的證詞似乎不被法官採信，根據《每日郵報》3日的報導中指出，札柏洛夫最終被判處2年4個月徒刑，另外兩名共犯梅里克霍夫（Stanislav Melikhov）及伊薩琴科（Artur Isachenko）則被判處2年徒刑、緩刑3年。若法官允許將拘留時間計入刑期，且相關單位不再提出上訴，那他們將有可能在3周內獲釋出獄。

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