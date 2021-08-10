近日外國網路上瘋傳一段影片，一隻棕色小奶狗和飼主到公園玩耍，沒想到卻遭到隱身在草叢裡的蛇攻擊，導致牠的臉頰瞬間腫脹成「肉包」狀，飼主急忙將牠送到獸醫院治療，不少網友看到小奶狗水汪汪的無辜眼神後都感到十分心疼。

從影片中可以看到，一隻棕色小奶狗安靜乖巧地坐在籠子中，似乎有些不安地左右張望，而且狗狗的頭部異常腫大，兩邊的臉頰都因此凸起，就像是在嘴巴裡含了2顆滷蛋一樣。對此飼主解釋，當天他帶著愛犬到公園玩耍，沒想到狗狗卻被蛇攻擊，嚇得他急忙將狗狗送往獸醫院治療。

這段影片近日被經常分享動物有趣日常的TikTok帳號「@nanaye_pet」公開，立刻吸引大量網友關注，截至目前為止觀看次數已經超過1870萬，不少人看完以後都感到又心疼又好笑，紛紛留言：「雖然我知道牠很痛苦，不過那個臉有點可愛」、「雖然很可憐，但真的好可愛喔」、「我還以為牠嘴裡塞了什麼食物，仔細看才知道是被蛇咬了…」、「可愛的狗狗，希望你能快快恢復健康」、「好想抱抱這隻可憐的小狗」。

據了解這隻小奶狗的飼主本身就是一名獸醫，在經過治療之後，狗狗已經順利恢復健康，臉部的腫脹也早就完全消退，雖然這起事件發生在今年4月，不過飼主在7月底時也重新上傳了一段愛犬當時接受治療的影片。