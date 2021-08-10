每到農曆七月，就有不少人會在網路上，分享自身的遇鬼經驗。PTT媽佛版紅人「大師兄」日前在臉書表示，剛入行殯葬服務業時，老學長曾跟他說一個禁忌，就是在火葬場工作，假若聽到有人在後面喊自己的名字，千萬不要回頭，豈料他不信邪回頭，才懂這句話背後的真正含意。

大師兄在臉書表示，他剛入行殯葬服務業時，老學長就曾叮囑他，「在火葬場裡工作，假如聽到後面有人喊你的名字，記住，千萬不要回頭！」，當時他並未感到意外，畢竟做服務往生者的行業裡，本來就有不少禁忌，而且也特別忌諱，因此多數人都會遵守。

豈料之後某天快下班，大師兄與老學長走在火葬場的走道上，當時天色逐漸變暗，氣氛也越變越詭譎，讓人不禁有些疑神疑鬼，沒過多久，他們身後竟傳來呼喊聲，似乎有人在叫老學長的名字，老學長聽到後，馬上加快腳步往前衝，「而那時候身為菜鳥的我，卻楞在原地，不知所措」。

大師兄憶述，「沒過多久，身後又慢慢的喊著我的名字，我有點想跑，而腳卻不聽使喚」，之後他便轉頭查看，卻看到他畢生難忘的恐怖畫面，原來從頭到尾，都是主管在呼喊他們，對方追上來後不滿的表示，「那個老頭，叫他名字不回直接烙跑」。

主管隨後向大師兄吩咐，要他下班前記得更換燈管，再將地板、撿骨室檯子擦乾淨，「記住，沒做好不准下班！保持這種工作態度，不要像學長一樣，喊他們名字就開溜」，一時間所有工作都交到他手上，讓他無法準時下班，他也領悟學長的話，崩潰的說「記得！假如來火葬場上班，後面有人喊你名字，千萬，千萬不要回頭」。

不少人笑著說「這跟當兵一樣，不要被抓到」、「我在公司上班也是抱持這種態度，後面課長叫我，我越是往前走，叫越急走越快，然後找個轉彎處快速逃離」、「果然人比鬼可怕」、「應該不只火葬場，任何行業都適用」、「鐵打的金玉良言啊」。