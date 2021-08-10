大陸考古團隊近日在河南省的官莊遺跡中，挖掘出鑄銅作坊的遺跡，並在其中發現大量的古代錢幣，經過檢測判定該處活躍年代約為春秋時期，證實是目前世界上最古老的造幣廠。

根據《新華社》報導，鄭州大學考古團隊在河南省滎陽市的官莊遺址挖掘出鑄銅作坊的遺跡，發現大量的古代錢幣「空首布」，以及芯範等物，經過碳14測年得知，造幣廠生產活動主要介於公元前640年到前550年之間，屬於春秋時代，同時也證實這裡是目前世界上最古老的造幣廠。

官莊遺址是從西周到春秋中期的完整城市遺址，大約建於公元前800年，並在公元前450年被遺棄，考古學家從2010年就在此進行考古挖掘工作，發現了大面積的手工業作坊區，作坊內的手工業活動包含鑄銅、制陶、制骨等多種類型。

空首布是主要流通於春秋戰國時代的貨幣。(圖/翻攝自微博@河南日報)

鄭州大學考古學科教授韓國河介紹，青銅鑄造作坊位於城市的中北部，佔地面積大，並在其中發現了4類與布幣製造相關的遺存物，分別為空首布幣成品、尚未使用的芯範、已使用的芯範以及外範，其中「空首布」是春秋戰國時期流通的貨幣，也是中國歷史上最早的金屬鑄幣之一。

大部分學者都認為「海貝」是中國最早的貨幣，到了春秋戰國時期，各國開始自行鑄造貨幣，種類繁多，而銅幣的類型主要有布幣、刀幣、圜錢、蟻鼻錢等，「空首布」就是布幣的分支，主要流通於韓、趙、魏三晉地區，因為外型類似古代挖土的農具「鎛」而得其名，又因為長得很像鏟子，所以俗稱為鏟幣、鏟布。