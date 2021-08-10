大陸近日發生一起駭人的棄嬰慘案！一名18歲少女日前與好友們相約在KTV狂歡，沒想到歌唱到一半突然腹痛，衝廁所才發現自己即將產子，但她怕東窗事發，竟將孩子生下後就往陽台外扔，造成嬰兒從3樓墜下當場死亡。

根據大陸媒體的綜合報導，一名來自大陸江西贛州的18歲吳姓少女，去年與同鄉的田姓男子交往並多次發生性關係，但沒多久後兩人分手，少女卻發現自己懷孕，不敢將此事告訴田男，原本她打算墮胎拿掉腹中的胎兒，但礙於手上的現金不夠動手術，因此隱瞞家人留下小孩。

直到今年2月，少女與幾名好友們相約到KTV唱歌時，她突然感到腹部劇烈疼痛，衝進廁所才知道自己即將生產，但她擔心未婚生子的事情被人發現，因此生下男嬰後就往一旁的陽台外扔去，男嬰便從3樓墜下當場死亡，將路過民眾嚇個半死，少女隨後也遭到警方逮捕，等待法院審理。

本月6日江西贛州南康區法院開審，認為吳姓少女是故意將男嬰扔下3樓才導致嬰兒死亡，情節重大，因此以故意殺人罪判處少女3年的有期徒刑。網友看到新聞後也紛紛留言「孩子是無辜的」、「早知如此當初為何不戴套」、「明明是自己犯錯卻要讓無辜的孩子來承擔」、「可憐的孩子，下次要找對父母投胎」、「好扯！她懷孕的過程竟然都沒被發現」。