熊雖然給人一種老實憨厚的印象，但若是獸性一發後果絕對不堪設想，因此在外如果不巧遇到野生熊，千萬不能主動靠近，也不要過度驚慌。美國一名女子日前到國家公園旅遊，途中遇見一隻野生棕熊，所有遊客雖然都受到不小的驚嚇，但仍努力保持冷靜，最終平安度過這驚險的時刻。

@mrsb111 Incredible trip to Alaska we happen to encounter a bear walking right in front of us fortunately my seaplane captain kept everyone calm 🐻 ♬ original sound - MrsB111

根據《每日郵報》報導，44歲女子西西莉亞諾（Cara Siciliano）和朋友到卡特邁國家公園和自然保護區（Katmai National Park）旅遊，他們在某條小徑散步時，突然發現有一隻體型巨大的棕熊從他們的身後緩緩走來，同行所有人都受到不小的驚嚇，不過帶領他們來到這裡的海上飛機機師不斷告誡大家要保持冷靜。

西西莉亞諾表示自己當時並沒有想像中害怕，她先是抬頭仰望天空、祈禱，接著就拿出手機將這驚險的畫面給記錄下來，從影片中可以看到，一隻體型巨大的阿拉斯加棕熊從他們面前經過，所有遊客都站在碎石路旁靜止不動，只有機師以平緩的語調對棕熊說：「嘿！熊」、「嘿！大男孩」，最終這隻棕熊只轉了一圈就離開了。

西西莉亞諾一行人的行為獲得美國國家公園管理局（National Park Service）的認同，並給出遇見野生棕熊時該怎麼辦的建議，「保持冷靜，記住大多數熊都不想攻擊人類，牠們只想自己待著」、「持續低聲和熊講話，將幫助你保持冷靜，同時也不會讓熊感到威脅，尖叫或突然的舉動反而可能引發攻擊，所以不要模仿熊的聲音或發出尖銳的尖叫聲」。