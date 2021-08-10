不少人在疫情期間，減少外出用餐，選擇買食材回家自己煮。有一名網友提到，日前將玉米放入鍋中，欲煮來吃時，電話突然響起，他便放下手邊的事情去接聽，直到3天後才想起，玉米還放在鍋子中，豈料他打開鍋蓋查看後，發現玉米竟長出觸手，讓不少人驚呼「玉米煮到都成精了」。

一名網友表示，他將玉米放入鍋中後，就因忙其他事而忘記，3天後查看驚見玉米竟發芽了。(圖翻攝自/爆廢公社)

一名網友在「爆廢公社」表示，日前突然想吃玉米，他便將玉米放入已倒滿水的鍋子中，還沒來得及開火，就聽到電話突然響起來，他便放下手邊的工作去接電話，之後就忘記煮玉米的事，甚至坐下來玩起遊戲，由於平時沒有下廚習慣，他也很少開伙，因此期間都未至廚房查看，直到3天後才想起這件事。

原PO趕緊查看鍋子，發現裡面的玉米已發芽了，他也將此事分享至網路上，不少人笑翻表示，「原來玉米可以這樣種，學會了」、「有種寄生蟲竄出的即視感」、「既然這樣了，不如繼續玩遊戲，坐等它長成結穗玉米」、「本想吃個下午茶，直接變開心農場」、「怎麼有點像經典武俠劇《靈山神箭》裡的靈芝草人」。

據了解，這一張照片最初來自大陸微博，且該款鍋子是大陸知名品牌販售的電子鍋，因此這件事並非發生於台灣，台灣網友可能覺得有趣，因此便將照片分享至臉書粉專「爆廢公社」，也意外引發討論。