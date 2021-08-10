不少人購買房屋之前都會到現場仔細勘查，才能避免買到有問題的房子，但若是無法先到現場查看，那很可能會付出慘痛代價。。一對來自英國的新婚夫妻近日準備移居蘇格蘭並透過拍賣官購買當地的房子，無奈拍賣官的口音太重，讓他們抵達現場才知自己買到的竟然是「百年廢墟」。

根據外國媒體的綜合報導，來自英國的卡爾亨特（Cal Hunter），與來自加拿大的妻子克萊爾塞格倫（Claire Segeren）相識相戀後，便決定一同移居蘇格蘭最大都市格拉斯哥展開新生活。他們為了在有限的預算4萬英鎊（約新台幣154萬）中購入房子，便在2018年時由卡爾亨特前往拍賣會現場，看看是否有被拍賣的房子，當時的他們原本已鎖定一間3萬英鎊（約新台幣115萬）的老公寓，但在拍賣會上亨特卻以1萬英鎊（約新台幣38.5萬）標得一棟古老豪宅。

不過卡爾亨特卻沒有因此感到相當開心，因為在拍賣會現場雖每個座位上都放有一本小冊子，裡面也詳細註明了拍賣的細節，舞台後方的螢幕上還寫著相對應的編號，但輪到老豪宅拍賣時螢幕卻突然壞掉，完全看不清楚房子的模樣，卡爾亨特原本以為這麼優惠的價格是他原先就想要購買的老公寓，可能會引起激烈的搶房大戰，因此趕緊舉手，沒想到全場卻只有他一人出價因此得標。

此時卡爾亨特身旁突然有人詢問他「是否有先看過那個地方」，他才驚覺冊子裡的編號與螢幕上的不同，加上拍賣官的口音實在太重，讓他因此會錯意、買錯房。

卡爾亨特與克萊爾塞格倫最後也只能接受這個事實，但到了現場才發現這棟老豪宅不是普通的老宅，而是廢棄超過20年的百年老宅，內部裝潢因年久失修，部分牆面已剝離、天花板也開始搖搖欲墜，家具還全都發霉，他們只好動手逐一修繕這棟老宅，希望有一天能成為他們心目中完美的家。