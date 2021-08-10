英國一名少年日前到西班牙旅遊，某天他正在欣賞夕陽時被蜘蛛咬傷，他的手指不但疼痛灼熱，還腫脹發紫，讓他嚇得立刻趕往醫院治療，然而當地的醫生卻從來沒有見過這種症狀，雖然治療、診斷了長達2個星期，少年手指的狀況並沒有好轉，甚至在返國之後被英國的醫生建議截肢，否則將造成無法挽回的後果。

Un joven turista pierde dos dedos de una mano por la picadura de una araña en Ibiza https://t.co/wbyy1rUQJH — Diario de Mallorca (@diariomallorca) August 9 2021

根據《地鐵報》報導，英國19歲少年前陣子到西班牙的伊比薩島（Ibiza）旅遊，事發當時他正坐在海灘旁的台階上欣賞夕陽，突然間感受到手指一陣刺痛，但當下他並沒有太過在意，晚間就返回旅館休息。然而隔天早上5點，他就被手指的劇烈疼痛感給痛醒，甚至還感受到一股灼熱，少年嚇得急忙前往醫院就診。

到達醫院後少年的手指已經呈現腫脹、發紫的狀態，然而當地的醫生卻說「從未看過這種症狀」，並先幫他打點滴；之後經過長達2個星期的測試與診斷，才終於知道他是被一種叫做「棕色遁蛛」的蜘蛛咬傷，不過就算結果出爐，當地醫生也不清楚該如何是好。

目前少年已經返回位於英國威爾斯（Wales）的家，但威爾斯的醫生卻告訴他，因為情況十分嚴重，所以必須把2根腫脹的手指截肢，少年對於這樣的結果感到十分崩潰，直言：「每年都有數百萬人去同一個地方看日落，在我之前卻沒有任何人發生過這種意外」。

棕色遁蛛身長介於6到20公釐之間，牠們的毒性非常強，被咬傷者很快就會出現紅斑、潰爛以及噁心等症狀，嚴重的話甚至會出現細胞壞死、產生壞疽等現象，可能影響生命安全，而其造成的傷口通常需要3個禮拜到數個月的時間才會癒合。