鳥在都市裡一看到人，通常就會馬上飛走，但有些鳥則較大膽，甚至會霸佔人類的物品。日本一名網友先前將腳踏車停在路邊，便去處理事情，豈料欲牽車離開時，發現腳踏車上竟站了一隻奇怪的大鳥，讓他嚇到不敢靠近，隨後將此事分享至推特，釣出不少網友表示，自己也遇到相同事情。

日本一名網友@Fusion_turkey先前騎腳踏車出門，抵達目的地後，他便將車停在路邊，豈料回來牽車時，發現腳踏車的手把上，竟站了一隻「蒼鷺」，牠始終不願意離開，甚至用居高臨下的眼神看路人，原PO也被嚇到完全不敢靠近，只能待在旁邊觀察，等蒼鷺自行離開，讓他感到相當無奈。

原PO也將過程分享至推特，意外引發討論，不少網友表示，自己也遇過類似的事情，車子被烏鴉、蟒蛇等動物霸佔。台灣先前也有網友遇過類似經歷，發現自己停在路邊的腳踏車，竟被黑冠麻鷺佔領，讓他非常傷腦筋，當時還有網友表示，別為了讓黑冠麻鷺離開而嚇牠，「一言不合就拉屎，千萬別惹牠」。

蒼鷺又稱灰鷺，通常可活20至30年以上，是歐亞大陸與非洲大陸濕地中極為常見的水鳥，性格較為孤僻，嚴冬時的沼澤邊，常能看見牠們獨立站在寒風裡，蒼鷺經常出沒於淺水區覓食，主要捕食魚及青蛙，也會吃哺乳動物和鳥等，會集體在鄰近濕地、湖的樹上或蘆葦叢築巢，終生一夫一妻制。