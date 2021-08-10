現代人追求快速簡潔，越來越多夫妻會選擇登記結婚，而不舉辦華麗的婚禮。近日日本一對夫妻到戶政事務所登記結婚，沒想到工作人員卻不小心「出包」，等人妻拿到戶籍謄本一看，才驚覺自己的戶籍竟在公公底下，嚇得夫妻倆趕緊回去更正。

日本女網友「@maruru_n002」日前和交往4年半的男友登記結婚，順便辦理戶籍變更手續，創立了兩人小家庭的戶籍，戶政事務所的工作人員在1小時後處理完所有手續，並交給他們全新的戶籍謄本，沒想到才拿剛到手不久，女網友就察覺不對勁的地方，發現自己居然入了公公的戶籍。

夫妻倆急忙返回戶政事務所更正，工作人員聽到以後也相當震驚，匆匆地檢查了他們交的資料後才發現，原來是工作人員在申辦文件時，不小心搞混了老公和公公的姓名，才會鬧出這場大烏龍，後來工作人員立刻補上了正確的戶籍謄本，也有向這對夫妻道歉。

荒唐的經驗讓推主有些哭笑不得，在推特分享時也忍不住感嘆：「要碰上戶政事務所出包已經很難得了，想不到居然還差點嫁給公公，真的有夠扯…」。其他網友看到推文也覺得不可置信，紛紛留言：「新婚恭喜！真的是很難忘的結婚日啊」、「好險你們很快就注意到，不然以後就麻煩了…」、「祝妳幸福～這段經歷在以後肯定會變成一段有趣的回憶」。