這兩年全球各地都籠罩在新冠肺炎疫情之下，就連大規模接種疫苗的美國民眾，也難逃Delta印度變種病毒的肆虐，但依然有人不怕死。美國一名女子日前跑進超市瘋狂伸出舌頭，狂舔任何摸得到的東西，還拍成短片公開在網路上，讓網友們全看傻眼。

根據外國媒體的綜合報導，美國近日受到Delta印度變種病毒的侵襲，即使大部分的民眾已接種疫苗，仍再度拉起警報，連續7天新增的病例已突破12萬人，讓相關單位相當緊張，不斷苦勸民眾出門戴口罩、非必要避免外出。不過，美國一名擁有上萬名粉絲追蹤的辣媽網紅朱蒂梅舒克（Jodie Meschuk）卻硬是要跟政府唱反調。

朱蒂梅舒克近日拍攝了一段帶著兒子進超市買東西的短片，只見她完全不管病毒的肆虐，不僅沒戴口罩，沿路上還不停狂舔推車把手、塑膠袋、自己的手指以及冷凍庫門把等，更聲稱「活得自由，愛可以戰勝恐懼」以及「多接觸細菌可以增強人體對過敏及哮喘的抵抗力」等，讓網友看到後相當傻眼瘋狂轉發。

有網友看到後紛紛留言大罵「太噁心了吧！不要亂教小孩」、「真是在小孩面前做出壞榜樣」、「真愚蠢，得病了就不要送醫院」、「這位媽媽太可怕了，為了點閱都不要命了」、「小孩真可憐，看媽媽在犯蠢」、「政府應該強硬一點制定相關法律了」。這段短片雖不久後就被刪除，但不少人已將影片儲存，仍然在網路上流傳。