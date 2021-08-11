受到盧碧颱風過境影響，台灣各地連日降下暴雨，不少低窪處都出現淹水情況，不過日前就有民眾在路上看見一幕颱風天奇景，一整排警用機車集體「路倒」，不確定是因為風雨太大還是人為導致，引發眾人熱議。

原PO日前在臉書社團《路上觀察學院》PO出一張照片，畫面中可見，一整排的警用機車，像骨牌一樣「一面倒」，並且橫躺在路邊停車格上，讓他忍不住替這畫面下了「整齊」的註解。

畫面曝光後隨即掀起網友熱議，紛紛留言直呼「阿Sir的機車出事了」、「攝影者不救？」、「裝備承辦人要傷腦筋了」、「刷一整排警車」、「很像視窗當掉，然後狂點，結果跑一堆出來」、「機車骨牌表演」

不過也有不少內行人點出背後真相，「與其被風吹倒，不如自己放倒」、「看起來就是刻意倒的，不是防風就是定期更換零件，或是更換耗材前的預備工作」、「應該是自己放倒的，如果是風吹會疊一起，不會那麼整齊有空間」、「這是怕颱風天被吹倒造成更嚴重的損傷，所以才先放倒吧」。

台灣地狹人稠，停車位總是一位難求，如果不得已必須將愛車停在戶外，遇上颱風過境，除了要選擇地勢較高的地方停放，避免因為淹水而成為泡水車；此外也要避免將愛車停在樹下或是老舊大樓旁邊，以免遭到掉落物撞擊，盡可能選擇較空曠的地點停放。