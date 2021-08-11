日本有不少熱愛火車、電車的鐵道迷，只要有空就會拿起照相機到鐵道旁拍攝。日本高人氣的「江之島電鐵」日前完成5年一次的定期檢查，吸引大批鐵道迷到現場拍攝它駛出的畫面，然而卻有一名老外騎著腳踏車「與電車同行」，甚至還高舉左手和大家打招呼，當場惹怒了眾多鐵道迷，這次事件也在網路上引發話題，讓這名外國人瞬間在網路上爆紅。

日本神奈川縣鎌倉市的江之島電鐵（江ノ電）是十分知名的鐵路線，有不少動畫、影視作品都曾在這取景，其中台灣人最熟知的就是「鎌倉高校前站」的平交道，這裡是經典動畫《灌籃高手》片頭曲的場景，所以總是聚集不少觀光客。

江ノ電300形 305F 試運転 pic.twitter.com/qUEX0PXgHV — た ら ら ん🎵 (@onlyzeiss) August 5 2021

而事發當天正好是「江之島電鐵車廂 305」的定期檢查日，不少鐵道迷和攝影師接獲消息後，都急忙趕到現場卡位，希望能拍到列車行駛出來的瞬間，沒想到同一時間竟有一名騎著腳踏車的外國人「與電車同行」，看見前方大陣仗的攝影師還開心地舉起手示意，讓計畫被破壞的鐵道迷相當崩潰，氣憤地將他包圍、對他叫囂，甚至還有人威脅他要賠錢。

這段影片曝光後引發話題，還有人肉搜出這名外國人的身分，是一名在鐮倉市開設墨西哥餐廳的老闆，不少憤怒的鐵道迷仍未氣消，火大地在餐廳的Google評論狂刷一星負評。對此老闆覺得十分委屈，直言自己只是剛好經過，看到前面有人就自然地打了招呼，沒想到事情會這麼嚴重。

而網路上也出現聲援老闆的人，還有不少網友都覺得最終拍攝出來的照片十分有趣，紛紛發揮創意惡搞P圖，讓他「出沒」在各大知名場景，讓老闆一夕之間就變身話題人物，還被網友們取名為「江之電腳踏車哥（江ノ電自転車ニキ）」，成為近期最受歡迎的爆紅迷因。