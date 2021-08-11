公車駕駛通常都是男性，若是能看到女司機，可說是非常難得。近日一名女公車司機在抖音分享工作時的影片，由於她長相甜美而且非常年輕，因此讓不少人誤以為是女高中生在開車，甚至還有人表示，想搭乘她開的車。

一名暱稱為「艾嫚妮」的正妹司機，日前在抖音分享駕駛公車的影片，只見她開車非常熟練，工作時的眼神相當專注，顛覆眾人對公車司機的印象，「艾嫚妮」也在影片中自我介紹，指她今年24歲；身高160公分；星座為牡羊座，由於她的年紀非常年輕，長相又甜美，因此讓許多人相當吃驚。

網友紛紛表示，「我還以為是學生要搭公車欸！你好厲害喔！」、「我出門突然想坐公車了，你跑哪個區域啊？」、「這名公車司機看起來像未成年啊」、「巾幗不讓鬚眉，身為男性的我，也佩服到五體投地」、「這是小朋友在開碰碰車嗎？司機也太童顏了吧！」、「以前看過女生開公車，但沒看過這麼年輕的」，還有人透露，「艾嫚妮」駕駛的路線是新北客運藍22路線。

而「艾嫚妮」也曾透露，她的行駛的路線開一趟平均2小時，為了能迅速存錢，因此她目前負責跑上下班雙尖峰時段的「單班」，也提到公車駕駛執照雖然不難考，但主要還是看個人敢不敢開上路，由於車開一趟約要2小時，因此上廁所較不方便，行駛在市區時若想如廁，看到站牌附近有超商、加油站等可借廁所的地方，都能臨停到公車格上，並向乘客說一聲再去上廁所，多數人也都能體諒。