大陸日前發生一起離譜的家庭糾紛，一名男子日前查看妻子手機裡的通訊紀錄時，發現妻子竟與另一名男子聊天，並告知對方「我老公會看手機」便認定妻子偷吃，氣得將她頭髮剃成禿頭，並逼妻子承認出軌。

根據大陸媒體的綜合報導，一名來自大陸河北省的張姓女子外型亮麗，因生意上的需求必須與另一名男子透過通訊軟體即時溝通、處理，但礙於丈夫對於聊天內容較於敏感，因此張女便向對方表示「我老公會看手機，不要再發消息給我」，避免不必要的困擾，沒想到丈夫看到這句話後更加生氣，直接認定張女背叛他，氣得拿出電動剃刀就朝妻子的頭部去，把妻子剃成像狗啃過的禿頭。

另外，他還將妻子剃頭的影片及照片拍下，附上「我是XXX，今天被老公發現我和XXX每天曖昧！出軌是我的錯」等文字上傳至多個群組上，在網路遭到瘋傳。

警方隨後接獲通報，於8月9日凌晨2點前往現場調查，雖張女的丈夫承認剃頭的事情，卻咬定是因為女子出軌才會出此下策。不過張女強調，承認出軌並拍攝影片全是被丈夫逼的，若是沒照做就得挨打，身上也有多處傷痕，目前已交由警察及律師處理。

資深刑事律師付成晨接受採訪時表示，即使夫妻之間有彼此忠誠的義務，但並不表示丈夫可以動用私刑，建議張女先到醫院驗傷，若是輕傷屬於刑事案件，如果不是長期的虐待行為，則涉及故意傷害罪；不過，張女被剃頭前疑似遭到暴力對待、身上有部份血跡，照片及影片還被分享到網路上，也構成了侮辱罪。目前警方也還在了解情況，若結果屬實，將向張女丈夫提出告訴。

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人妻外型亮麗讓丈夫對於她與其他異性的相處相當敏感。（圖／微博@沸點視頻）