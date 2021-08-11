本屆東京奧運甫閉幕，台灣最終拿下2金4銀6銅，創下我國奧運史上最佳成績，不少網友對於各種精彩賽事依舊意猶未盡，但也有網友因為下一屆巴黎奧運不會舉辦棒球項目而感到遺憾，不禁好奇「為什麼棒壘球不受奧運青睞？」貼文一出隨即掀起熱議。

雖然本屆東京奧運有舉辦棒球項目，但中華隊在新冠疫情影響下錯過參與最終資格賽，下一次再挑戰，最快也要等到7年後的洛杉磯奧運。就有網友在PTT「奧運板」PO文指出，並非每屆奧運都會舉辦棒球項目，也深知奧運主辦國會因為沒有奪牌機會，加上國內也不盛行棒壘球，而刪除該項目，過去的2016里約奧運及2012倫敦奧運就是例子，但他依舊納悶「為什麼棒壘球不受奧運青睞？」

貼文一出隨即掀起網友熱議，紛紛留言回應「棒球節奏慢啊！連棒球迷也很少整場看完，頂多關注比賽數據而已」、「比賽時間過長也是個問題」、「棒球太麻煩了，而且不是主辦國根本沒票房」。

其中眾人一致點出關鍵在於「場地」，「棒球只有美洲跟亞洲在打，其他國家都不打，還要蓋一個很大的棒球場，奧運比完就不會再用到棒球場，根本浪費」、「蓋棒球場，要浪費土地和金錢」、「奧運辦在北美、日韓都有現成場地，但是其他國家可沒有，又不能像足球、曲棍、橄欖球那樣找個田徑場打發」、「棒壘球非長方形的場地，對於無現成棒球場的主辦國來說真的很麻煩」。