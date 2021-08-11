對於不少新娘來說，穿上婚紗踏上紅毯的那天是最幸福的日子，但對於美國猶他州的一名女子來說卻是最可怕的一天，因為她才剛結束自己的婚禮沒多久，就在路上遭到酒駕男子撞飛身亡。

根據外國媒體的綜合報導，這起不幸的交通意外發生在本月7日晚間，一名來自美國猶他州的26歲女子安吉麗卡（Angelica Dhondup），當天開心穿著婚紗與交往多年的高中男友順利完婚。婚禮結束後安吉麗卡與20歲表妹一同駕車返家，身上還穿著婚紗，臉上滿是幸福的笑容，沒想到在行經鹽湖城附近路段時，卻被36歲的酒駕男子馬瑙雷（Manaure Gonzalez-Rea）逆向從正面高速撞上。

安吉麗卡與表妹的駕車當場被撞成廢鐵，身負重傷的安吉麗卡還是用最後一絲的力氣打電話給姊姊求救，但警消及救護人員到場後，安吉麗卡已氣絕身亡，同車的表妹則是送醫急救後幸運的撿回一條命。

經過警方調查，酒駕的馬瑙雷與安吉麗卡的車子對撞後，車子也受到嚴重的損傷，在地上翻滾了幾圈，四處還散落著許多酒瓶，當時有目擊者熱心的將馬瑙雷從翻車中救出，馬瑙雷卻趁亂偷走對方的車子逃逸，相當可惡，警方最後將他以過失殺人、車禍致死、竊盜、酒駕等罪名逮捕並進行詳細調查。

不過，安吉麗卡在離世前曾收養了1名女兒及2名年幼的兒子，如今孩子沒了母親，她的家人只能在募款網站GoFundMe上進行募款，希望有好心人士能夠幫忙3名孩子順利成長。

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