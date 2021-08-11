鯊魚是海中的頂級掠食者之一，銳利的牙齒能讓獵物造成嚴重的傷勢，因此不管人類還是其他海洋生物都很害怕牠們。近日澳洲一名男子在海上發現鯊魚，決定騎水上摩托車湊近觀察，沒想到男子沒有抓好距離，不小心將鯊魚激怒，下秒就遭受恐怖攻擊。

根據《7News》報導，澳洲男子曼寧（Rick Manning）近日在北斯德布魯克島（North Stradbroke Island）距離海岸20公尺的地方發現了許多餌魚（Baitfish），於是派出無人機到海上查看狀況，結果看見淺水區有5隻公牛鯊（Bull Shark）出沒，因此決定騎乘水上摩托車，親自到海上仔細觀察牠們的一舉一動。

不過曼寧似乎沒有抓好安全距離，他騎水上摩托車繞公牛鯊轉了好幾圈以後，意外將公牛鯊激怒，牠氣得發動攻擊，下秒曼寧就受到強烈撞擊，差點跌落海中，好在最後他還是平安地返回岸上，並沒有受傷，而整個驚險的過程全被空中的無人機給拍攝下來。

曼寧憶述當時公牛鯊一度轉身離開，沒想到下秒卻突然朝自己衝過來，「那一刻我知道我可能要完蛋了」，而他所騎的水上摩托車遭到鯊魚咬穿，可以見得攻擊力道並不小，如果當時沒有穩住身體，後果可能不堪設想。

雖然在這次經歷中曼寧受到不小的驚嚇，但卻沒有阻止他對於水上活動的熱情，他坦言自己當時可能太過接近鯊魚才會造成這次事件，之後若是又幸運發現鯊魚，他絕對會謹記教訓，保持較遠的安全距離。