鬼斧神工！大陸北京礦冶研究總院研究員先前瀏覽Google地球時，發現位於四川省雅安市的蒙頂山上，竟出現一幅巨型圖案，左側刻著一隻麒麟，右側則是一個戴羽毛頭冠的武士，研究員起初以為是人工開鑿的圖案，但歷史上卻未出現相關記載，直到實地考察後，才發現驚人真相。

根據《梨視頻》報導，北京礦冶研究總院的研究員謝強，主要負責地質探勘工作，先前他瀏覽Google地球的衛星圖像時，發現四川雅安的蒙頂山脈上，竟出現一個奇怪的圖示，山脈似乎被刻出一隻麒麟，還有一個戴羽毛頭冠的武士，且面積非常大，相當於好幾千個足球場，讓謝強看了相當震驚。

由於坐落於四川雅安的蒙頂山脈是著名茶山，西漢時期的種茶始祖吳理真，就在此山種植茶葉，因此謝強猜測，此圖案可能是古人為祭祀茶祖，便用人工方式挖掘而成，但翻閱歷代資料，卻未發現與這個圖案相關的記載，由此可知，這個神秘圖形並非人工所造，也讓圖案形成原因再次成謎。

謝強便與研究員前往蒙頂山進行實地考察，發現雅山市位於多塊板塊的交匯點，由於板塊的碰撞，經年累月使地表形成褶皺，恰好組成麒麟與武士圖案，不過板塊碰撞形成的褶皺，通常呈現直線或弧線，但武士頭上的頭冠則是環狀，因板塊碰撞而形成的可能性極小，進一步發現，武士的頭冠是由雨水沖刷而成。

由於雅安市背靠青藏高原，從印度洋來的暖溼氣流，會沿著青藏高原地形往上爬升，並在山頂高空冷卻形成降雨，造成雅安市幾乎每天下雨，再者，羽毛頭冠附近地層由砂礫岩組成，而砂礫岩的抗風化能力較弱，若被雨水長期沖刷，就會形成類似頭冠的環狀線條。