從事寵物溝通以來，接到離世溝通的案例比活著的寶貝多很多，原來大家心中都有一個小天使在掛念著，那都是陪伴的歲月，青春的印記，我得要常常自我提醒，才不會因為接案太多，麻木而失去同理心。

我要求自己一周不要超過三個以上的案例，就怕把自己弄疲乏了，忘了主人的感受，也因而導致預約大塞車。

不能等或不願等的個案，我就儘量轉介，因為我很怕寵物溝通變成沒有感覺的例行公事。有些主人給的題目，我無法感受到一絲溫度，就會勸他要不要再重新整理過，我擔心照著主人的問題問，會淪為像警察問案，這樣就完全失去離世溝通「讓雙方傳達思念、感受到彼此愛的目的」。

就像買香水時，試聞久了，店員會給你咖啡聞一聞，重新把嗅覺找回來一樣，有的時候溝通做起來很不順，不是毛孩不願意說，多半是飼主這邊跟我還沒產生心流，我會儘量努力看看，找到那個fu，讓自己重新恢復感覺。

每一個離世的毛孩都有一段故事，有主人玩手機玩到把貓咪忘了、鎖在陽台外摔死的，也有這麼剛好，摔到樓下就被野狗咬死的，您說這些主人內心有多愧疚；更有許多主人不避諱地在毛孩面前討論安樂死與否，毛孩通常第二天就會自行了斷，免主人操心，相似的例子不勝枚舉。

有的貓咪臨終前拒絕主人抱抱，偷偷跑去躲起來，不讓主人看到牠抽搐的痛苦；也有狗狗再怎麼痛，也要撐到主人回家，在主人陪伴下離世，這些，不論以何種樣貌呈現，都是毛孩的體貼。

如果不在心中適時的留一塊空白，隨時迎接牠們與主人的故事，就怕自己做到無感，讓人覺得冷冰冰而不自知。

寵物溝通是一項生命服務，而生命，就是故事，我聽著一個個故事，不帶批判，做完之後必須有時間讓自己歸零，如同演員殺青後也要一段時間出戲一樣，適時的角色切換，先把自己的初心找回來，才能迎向每個需要服務的生命。