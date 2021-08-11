大陸一戶人家在屋簷下放置鳥籠，養了一隻畫眉鳥，日前卻有一條蛇闖入其中，把小鳥給吞吃下肚，不過當蛇想要逃離現場時，竟發現自己不小心吃得「太撐」，腹部突起讓牠總是卡在圍欄之間，最終在畫眉鳥飼主的幫助下，才終於把小鳥吐出、順利離開。

根據《頭條新聞》報導，貴州黔東南一戶人家養了一隻畫眉鳥，並將牠關在鳥籠中、掛在屋簷底下，本月10日男主人外出查看畫眉鳥的狀況，沒想到剛把鳥籠外的遮罩掀開來，就看見裡面有一條蛇，而畫眉鳥早就不見蹤影，仔細看蛇的腹部有微微突起，疑似將小鳥給吞下肚了。

不過這條蛇可能吃得「太飽」，脹起的肚子讓牠無法從鳥籠的圍欄中鑽出，不管用什麼角度想要爬出去都會被卡住，男主人見狀相當傻眼且無奈，拿出棍子輕輕敲了敲蛇的頭頂，蛇受到驚嚇後將體內的小鳥吐出，才終於「恢復身材」，順利從鳥籠中逃脫，不過男主人所飼養的畫眉鳥早已經死掉。

新聞曝光後立即引發網友討論，大家紛紛留言：「蛇：我吃了個寂寞」、「居然把蛇放走了，不害怕嗎？」、「我爸的畫眉鳥也是被蛇鑽進籠子裡吃掉的，然後蛇出不來了，我爸氣得要死幾千塊沒了」、「鳥是真的可憐，困在裡面還不安全」、「現實版的貪吃蛇」、「『一胖毀所有』果然是真的哈哈」。