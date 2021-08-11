歐洲各地有不少17、18世紀留下的古老城堡，對於當地政府來說是重要的文化資產，不過也因為這些建築物歷史都相當悠久，因此「鬧鬼」事件頻傳，也吸引不少大膽的遊客慕名而來。蘇格蘭一棟城堡自1960年廢棄後便傳出有一名婦人在城堡內輕生，自此之後就不停傳出靈異事件，但近日卻有2名勇敢的探險家，不但在裡面過夜還疑似拍到令人毛骨悚然的照片。

根據《每日星報》的報導，位於蘇格蘭的達爾古哈蘭城堡（Dalquharran Castle），1790年由設計師羅伯特亞當（Robert Adam）建造後，就一直歸肯尼迪（Gilbert Kennedy）家族所擁有，至今已有231年的歷史，但在1960年左右城堡便遭到廢棄無人居住。傳聞中，城堡廢棄幾年後就有一名婦人在裡面輕生，接著就流傳出不少靈異事件，在網路上引發討論。

即使如此，仍有2名大膽的探險家前進城堡內部搭起帳篷過夜，並架設攝影機希望能拍到一些畫面。但在公開的照片中，光是城堡內部就十分嚇人，不僅牆面長滿了綠色植物，相當陰暗潮濕，有些牆壁、階梯及拱門都已坍塌，碎石掉落滿地，其中一張照片中還出現一道綠色的光影，讓探險家直言「在廢棄城堡中露營過夜真的很可怕，但絕對值得」。

其中一名網友看到照片後表示，自己曾與家人進到城堡中探險並拍照，當時他們也從一面窗戶中拍到一個類似女人的身影看向鏡頭，讓他感到頭皮發麻。其他網友則是紛紛留言「那道光影肯定有問題」、「光看照片我就覺得背部一陣涼」、「裡面看起來真可怕」、「那個光影確定不是玻璃折射造成的嗎？」、「白天看就已經很恐怖了，過夜肯定更可怕」。

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