Man survives after 20ft pole plunges through his head in gory construction accident https://t.co/yQgC6yD37x — Daily Star (@dailystar) August 10 2021

印度一名24歲建築工人上月31日在工地工作時，不慎遭到一根從20樓高掉落的鋼筋貫穿頭部，嚇得其他工人將男子送醫搶救，儘管男子最終奇蹟撿回一命，但左半身已經癱瘓。

根據《每日星報》報導，印度新德里加濟阿巴德（Ghaziabad）一名24歲男子在工地工作時，一根長達24英尺（約7.3公尺）的鋼筋突然從20樓高的地方掉落，且不偏不倚的貫穿他的頭部，事發當下其他工人先將部分鋼筋切除後，緊急將男子送醫。

從X光照片可見，筆直的鋼筋貫穿男子大腦，畫面十分驚悚，弗洛雷斯醫院（Flores Hospital）資深外科醫師古普塔（Abhinav Gupta）進行了4個多小時的手術，不過就在他將男子的頭骨打開，試圖取出鋼筋時，卻驚訝發現男子大腦除了被鋼筋貫穿的部位之外，其他部分沒有任何損傷，儘管男子左側身體已經癱瘓，但能撿回一命已是不幸中的大幸。

醫師指出，男子手術後已經可以自主呼吸並且能夠睜開眼睛，但因為不確定他對周圍人們說話的理解能力有多少，還需要持續觀察，「在他完全康復之前，還有一段很長的復健之路要走」。