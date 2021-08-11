印度一名24歲建築工人上月31日在工地工作時，不慎遭到一根從20樓高掉落的鋼筋貫穿頭部，嚇得其他工人將男子送醫搶救，儘管男子最終奇蹟撿回一命，但左半身已經癱瘓。
根據《每日星報》報導，印度新德里加濟阿巴德（Ghaziabad）一名24歲男子在工地工作時，一根長達24英尺（約7.3公尺）的鋼筋突然從20樓高的地方掉落，且不偏不倚的貫穿他的頭部，事發當下其他工人先將部分鋼筋切除後，緊急將男子送醫。
從X光照片可見，筆直的鋼筋貫穿男子大腦，畫面十分驚悚，弗洛雷斯醫院（Flores Hospital）資深外科醫師古普塔（Abhinav Gupta）進行了4個多小時的手術，不過就在他將男子的頭骨打開，試圖取出鋼筋時，卻驚訝發現男子大腦除了被鋼筋貫穿的部位之外，其他部分沒有任何損傷，儘管男子左側身體已經癱瘓，但能撿回一命已是不幸中的大幸。
醫師指出，男子手術後已經可以自主呼吸並且能夠睜開眼睛，但因為不確定他對周圍人們說話的理解能力有多少，還需要持續觀察，「在他完全康復之前，還有一段很長的復健之路要走」。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。