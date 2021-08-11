印度比哈爾邦一名65歲男子日前坐在自家門口時，突然被一條蛇咬傷小腿，喝醉酒的他一氣之下便抓起蛇咬，而蛇被惹怒後，又朝男子的臉部猛咬10幾下，男子氣消後才將蛇扔進草叢，當下他也未立即就醫，隔日被發現時，已陳屍在床上。

綜合印度媒體報導，比哈爾邦那爛陀區（Nalanda）的Madhodeh村一名65歲男子馬托（Rama Mahto），日前喝完酒後，便坐在自家門前休息，豈料竟被一條蛇咬傷，當下他氣得抓起蛇狂咬，而蛇被惹怒後，再次對馬托發動攻擊，在對方臉上咬了10幾下，馬托雖然被咬了，但並未想放蛇離開。

馬托繼續咬蛇報復，直到氣消後才將蛇扔進附近的草叢裡，當時家人見狀後，打算帶馬托至醫院治療，但馬托竟回覆「這只是一條幼蛇，不會有毒的」，且他覺得傷勢不嚴重，便跑到床上睡覺，豈料隔天早上被人發現時已身亡。當地官員普拉薩德（Bhuson Prasad）表示，由於馬托認為，咬他的蛇沒有毒，因此並未至醫院救治，延誤就醫黃金時間。

據了解，咬傷馬托的蛇種類為印度環蛇（Karait），是一種毒性很強的蛇，是「印度四大毒蛇」之一，警方後來將此案件以被蛇攻擊登記在案。而英國蛇咬傷研究中心（CSRI）估計，每年約8.1萬至13.8萬人被蛇咬死，多發生於非洲及亞洲等貧困農村地區。

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