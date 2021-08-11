大陸日前發生一起驚險的交通意外，一名男子騎車經過十字路口時，竟不管紅燈直線前行，沒多久就遭前方的左轉車撞飛，並在空中翻轉1圈趴在地上動彈不得，把路過民眾全嚇壞。

根據大陸媒體《沸點視頻》的報導，這起交通事故就發生在本月8日，一名男子騎著電動機車行經江蘇蘇州的一處大型十字路口時，疑似沒注意交通號誌燈已轉變，或是正在恍神，竟完全沒減速直接闖紅燈穿越馬路，沒多久後就被對向左轉的黑色轎車給撞上。

由於當時騎士的速度相當快，因此駕駛來不及煞車，從路口的監視器畫面中可以看到男子被撞上後在空中翻轉了360度後才落地，趴在地上一動也不動，嚇壞所有路過的民眾，趕緊打電話報警。警消及救護人員抵達現場後，火速將男子抬上擔架送醫急救，經過醫生的評估，男子車禍當下因戴著安全帽因此沒有傷及頭部，只有一些皮肉傷，治療過後已無大礙。

但新聞公開後依然吸引網友熱烈討論，紛紛留言「他真是不幸中的大幸，誰能在空中轉那麼多圈還沒事」、「闖紅燈就得負全責，即使被撞也是活該」、「他應該也要賠償車主的精神損失」、「我是駕駛肯定被他嚇死」、「這位大叔的轉體完全是體操動作」、「他在表演湯瑪斯迴旋？」、「不去參加奧運太可惜了」、「這個轉體給6分，剩下6分留給交警」。