美國警方日前在網路上公開一段緝毒警辦案時的監視器畫面，呼籲民眾勿輕忽毒品的危害。影片中，一名男性員警在緝毒的過程疑似太靠近毒品，站在那裏沒多久竟瞬間昏迷險些喪命，讓網友看了直呼「太可怕了」。

根據《紐約郵報》的報導，美國加州聖地牙哥的毒品嚴重氾濫，讓警方疲於奔命，2014年聖地牙哥的警察甚至成為美國第一個允許攜帶納洛酮的執法單位，而納洛酮是一種能夠抑制過量使用鴉片類毒品的藥物，也能緩解鴉片中吩坦尼（Fentanyl）的藥效。即使如此，毒品在當地依舊十分容易取得、防不勝防，讓警方及當地政府相當頭痛。

聖地牙哥的警察為了讓民眾更了解毒品的危險性，近日在網路上公開了一段於7月3日警方緝毒執勤時的錄影畫面。只見影片中，員警史卡特克萊恩（Scott Crane）與大衛法伊瓦（David Faiivae）在某地發現大量吩坦尼所製成的毒品，但卡特克萊恩才剛對著大衛法伊瓦大喊「太靠近了」，試圖避免大衛法伊瓦誤觸毒品，沒想到一講完大衛法伊瓦便瞬間癱軟在地上陷入昏迷，嚇得卡特克萊恩趕緊拿出納洛酮，塞入大衛法伊瓦的鼻孔內為他解毒。

沒多久後，其他警員也趕到現場拿著納洛酮給大衛法伊瓦吸取，昏迷的他才逐漸恢復意識緊急送醫治療，但送醫過程中大衛法伊瓦不斷翻白眼又陷入昏迷讓同事們相當著急，所幸經過醫生急救後已恢復健康。

大衛法伊瓦事後接受訪問時回憶道，當下只覺得身體不太對勁，肺部好像被什麼東西鎖住，無法正常呼吸，即使用力喘息也吸不到空氣，接著就陷入昏迷完全沒有印象發生什麼事情。

根據美國CDC的資料顯示，吩坦尼因麻醉效果比嗎啡還要強勁100多倍，因此大多都用來鎮痛麻醉時使用；另外，吩坦尼也可以透過微粒散布在空氣中，若瞬間吸取過多有可能會產生致命的危險。

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